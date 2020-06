Com Horário de Atendimento Reduzido, Filas se Formam em Agências Bancárias

Para evitar aglomeração de pessoas, o Banco Central determinou que as agências bancárias funcionassem em horário reduzido. A medida foi adotada enquanto perdurar a pandemia do Coronavírus. Com isso, o horário de atendimento passou a ser outro. A Caixa Econômica Federal está atendendo das 10h às 14h, sendo que o atendimento presencial é restrito aos casos que não podem ser tratados por telefone ou pelos aplicativos e demais serviços digitais.

O Bradesco também passou a atender das 10h às 14h horas e está permitindo a entrada de um cliente por setor desde que tenha marcado horário com o gerente. O banco Itáu opera das 9h às 14h e permite a entrada de 10 clientes por vez, sendo que das 9h às 10h o atendimento é destinado apenas aos aposentados e pessoas de alto risco.

A Equipe de O Regional esteve em algumas agências e muitos alegaram que estavam no local há mais de 30 minutos aguardando atendimento. “A situação aqui é péssima, pois perdemos muito tempo na fila de espera, a agência deveria ter mais funcionários”, relatou um dos clientes, enquanto aguardava na fila para ser atendido.

A Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) e as instituições recomendam a seus clientes e usuários que atendam às orientações das autoridades sanitárias, evitem deslocar-se para as agências bancárias e deem preferência para usar produtos e serviços dos bancos pelos canais digitais destinados à população.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local