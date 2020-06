Com Baixa Procura, Vacinação Contra Gripe é Prorrogada em Catanduva

Com estoque abastecido, a prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza foi prorrogada até o dia 30 de Junho. A alteração de data foi divulgada pelo Ministério da Saúde.

Até o momento, Catanduva alcançou 75% de imunização do público-alvo, o equivalente a 36.058 doses aplicadas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, há grupos que não alcançaram nem a metade do total previsto para ser vacinado. É o caso das mulheres no pós-parto (49%), professores e funcionários de escolas (40%), crianças de 2 meses e 5 anos (41%), gestantes (35%) e adultos de 55 a 59 anos (26%). O público que abrange pessoas com doenças crônicas também tem baixo índice de adesão (52%).

Por outro lado, a meta de imunizar 90% de cada grupo foi superada entre os trabalhadores da saúde (124%) e os idosos (101%). Também podem se vacinar as pessoas com deficiência, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo. Nesses casos, entretanto, não há meta estipulada pelo Ministério da Saúde.

A vacina contra o vírus da gripe não tem eficácia contra a Covid-19, mas previne complicações por influenza e ajuda a reduzir a procura por serviço de saúde por sintomas típicos da doença. A recomendação é que o morador apresente a carteira de vacinação na hora de buscar atendimento nas unidades de saúde.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local