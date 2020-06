Cirurgiã Dentista Conta Sobre os Atendimentos Odontológicos em Tempos de Covid-19

Além dos médicos e enfermeiros outros profissionais da saúde, como os dentistas, estão expostos à Covid-19, mesmo sem ligação direta com o combate ao novo vírus. De acordo com a cirurgiã dentista, Dra. Maria Ângela Borelli, diversas medidas de segurança foram adotadas para a realização de atendimentos. “O dentista é um dos profissionais que mais utilizam as medidas de segurança para a realização de procedimentos no dia a dia. E com esta pandemia do Coronavírus a atenção redobrou, pois agora estão utilizando as máscaras de fibra de vidro ou sintéticas que tem 99% de segurança, escudo de face ou face shield, óculos de proteção, jalecos impermeável, gorro, luvas e toda desinfecção do consultório com hipoclorito de sódio e álcool 70% além de bochechos com soluções específicas. Os horários entre um paciente e o outro foi bastante espaçado e também foi adotado informações em forma de cartaz e álcool em gel aos pacientes”, explicou.

A doutora ainda explicou o motivo dos dentistas serem considerados uma das profissões mais propensas a contrair coronavírus. “Devido à aproximação direta com o paciente (por estar a menos de um metro de distância) e usarem aparelhos com rotação que espalham gotículas de saliva e sangue o tempo todo, o dentista corre um grande risco de contaminação. E a saliva é uma das formas de transmissão direta do vírus tipo SARS – COV2” complementou.

Muitos pacientes têm dúvida à normalização do atendimento, se os profissionais estão atendendo somente os casos emergentes ou não. Segundo a Dra. Maria Ângela, cada profissional estabeleceu seu critério de atendimento. “O atendimento está sendo realizado de acordo com os critérios adotados por cada profissional no seu consultório. Eles foram orientados com as regulamentações exigidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e também foram passadas as novas medidas preventivas de segurança para o profissional e o paciente. Os profissionais de grupo de risco estão em resguardo e os demais cooperados estão atendendo com todas as recomendações de acordo com a sua agenda particular”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local