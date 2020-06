Catanduvenses Não Vão Gastar Com Presentes Para Dia Dos Namorados

Segundo pesquisa realizada pelo Jornal O Regional, em rede social, os internautas responderam que não vão gastar com presente para o Dia dos Namorados, devido à crise econômica que a população se encontra no país com a pandemia do coronavirus. Muitos preferem conter e economizar para garantir as contas em dia. Os que responderam que poderiam presentear com algo seriam em torno ou até R$ 50. A FecomercioSP estima queda de 33% no comércio varejista para o mês de junho, mesmo com a reabertura de parte das atividades em algumas regiões do Estado de São Paulo, anunciada recentemente pelo governador João Doria. Assim, não deve haver muita procura para presentes no Dia dos Namorados, uma vez que também houve baixa na intenção de consumo das famílias. O prejuízo pode ultrapassar R$ 19 bilhões em todo estado de SP, comparado ao mesmo período no ano passado. Já no primeiro semestre de 2020, o recuo deve ser de aproximadamente 20%, consequência do fechamento de parte do comércio não essencial nos meses de março, abril e maio. Nesse processo, considera-se também que a retomada gradual e faseada em junho, respeitando as condições regionais, deverá se dar de forma muito lenta, em que a grande parte do varejo não está operando de forma plena ao longo do mês, limitando, portanto, as vendas no Dia Dos Namorados. O segmento de vestuário, que costuma apresentar altas em junho em virtude da compra de presentes para os namorados, tende a um recuo de 67% nas vendas e prejuízo de até R$ 3,5 bilhões por parte dos lojistas. No acumulado do ano, a queda deve ser de 44%, refletindo também a baixa nas vendas no Dia das Mães.

Ariane Pio

Da Reportagem Local