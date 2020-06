Catanduva Possui Mais De 24 Mil Árvores Plantadas No Perímetro Urbano

A importância de uma cidade bem arborizada causa um impacto grande tanto para população quanto para natureza. Em Catanduva, há diversas campanhas realizadas durante o ano todo para que a população tenha consciência do plantar de uma árvore seja na calçada ou no fundo de casa.

Claro que a prefeitura conta com equipe para orientar na hora de plantar a muda da árvore e saber se o local é adequado para que a planta cresça e se transforme numa árvore que dê sombra e não gere transtorno para as pessoas, como quebra de calçada entre outros.

De acordo com registros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Catanduva tem em torno de 24.500 árvores plantadas na cidade, entre as novas e antigas. Estas estão em praças, áreas verdes e nos passeios públicos, proporcionando além da sombra, maior qualidade no ar que respiramos. A cidade também possui em torno de 31.000 árvores em APP’S (Áreas de Preservação Permanente) na área urbana e ao redor do município.

A secretaria do meio ambiente ainda contou que sobre a doação de mudas, ela continua sendo feita no Viveiro Municipal, mesmo durante a quarentena, com todos os cuidados de higienização e de proteção. A doação é feita com hora marcada, respeitando o distanciamento social e também com o uso de máscara por todos. O telefone para o agendamento é (17) 3524-1127.

Ariane Pio

Da Reportagem Local