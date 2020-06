Catanduva Atinge 23ª Posição em Ranking Nacional de Saneamento Básico

Catanduva está entre 40 municípios brasileiros, com mais de 100 mil habitantes, que apresentam nível de excelência na prestação de serviços básicos ao ser humano. É o que mostra a pesquisa realizada pela (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária) ABES. Nele, o panorama evidencia o quão próximo Catanduva está da “Universalização do Saneamento”, categoria que reúne municípios com pontuações mais altas.

Para o resultado da pesquisa é considerado a soma do desempenho de cada indicador: abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação adequada de resíduos sólidos – serviços prestados pela Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC). De acordo com o ranking, Catanduva obteve 496,30 pontos (23ª posição) na somatória dos serviços. A cidade atingiu a maior pontuação nos quesitos tratamento de esgoto e destinação de resíduos sólidos (100 pontos cada). A somatória máxima é de 500 pontos. Na região noroeste, Araçatuba conseguiu 494,45 pontos (30º posição) e São José do Rio Preto ficou com 489,27 (40ª posição). No topo do ranking aparece São Caetano do Sul. Em segundo lugar, Rio Claro e Piracicaba ficou na terceira posição. Todas com 500 pontos.

As 27 capitais brasileiras estão presentes no ranking 2020, que reúne 1.857 cidades. A classificação, segundo o porte do município, avalia o percentual de pessoas atendidas pelos serviços básicos. As informações obtidas no estudo são oficiais e constam no SNIS (Sistema Nacional de Informações de Saneamento). Para todos os cálculos, a Abes teve por base o ano referência 2018. O estudo completo pode ser conferido através do link: http://abes-dn.org.br/?p=34979.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local