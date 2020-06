Banda de Rock Last Lover Promove Hoje Live Solidária em Prol de Pessoas Com Câncer

Levar a cultura do Rock e fazer o bem, este é o objetivo da Banda Last Lover. Os catanduvenses vão realizar nesta quinta-feira, dia 11, às 20h, através do canal do Youtube, uma live solidária em prol do Instituto Recomeçar em Amor. Durante o show os ouvintes poderão realizar doações em dinheiro e também alimentos.

O Instituto, de São José do Rio Preto, oferece soluções de proteção integral, com o intuito de devolver a identidade e levantar a auto estima, apoiando quem está em tratamento de qualquer enfermidade que ocasiona a perda dos cabelos e não tem condições de custear uma peruca. A entidade não possui fins lucrativos e depende exclusivamente de doações. “Devido à pandemia vimos que a cultura por meio da música mais do que nunca foi valorizada, por isso, a Last Lover pensou em contribuir com trabalho para fazer o bem”, destacou Salomão Daud. Para os interessados em contribuir as doações poderão ser feitas ao vivo, por meio do link do PickPay ou Superchat do Youtube e também através do telefone (17) 99680-8874.

Sobre a banda

A banda composta por Salomax (vocal/guitarra), Diego Ribeiro (baixo) e Guilherme Valentin (bateria). O grupo busca inspiração em suas melodias em bandas conceituadas dos anos 80 e 90 como Bon Jovi, Aerosmith, Kiss entre outras.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local