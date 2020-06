Bachiana Filarmônica Sesi-SP Fara Live Na Sexta-Feira Com Maestro João Carlos Martins

Na sexta-feira (12), a Bachiana Filarmônica Sesi-SP estará prestigiando a todos em uma Live inédita transmitida direto do Centro Cultural Fiesp. A live começa a partir das 19h30 e será redigido pelo maestro João Carlos Martins. O evento on-line poderá ser acompanhado pelo YouTube ou facebook do Sesi.

Devido momento de pandemia e sem espetáculos presenciais, essa é uma ótima pedida para os amantes de música clássica e um presente de dia dos namorados.

A orquestra começou com o sonho de um grupo de músicos e empresários brasileiros, entre eles o maestro e pianista João Carlos Martins, a Fundação Bachiana, entidade sem fins lucrativos e/ou econômicos, foi constituída em 2006, tendo como finalidade apoiar, incentivar, assistir e promover o desenvolvimento de atividades de excelência e referência na formação musical e cultural, especialmente nas artes clássicas e educação musical.

A Fundação Bachiana vem sendo conquistado nestes últimos anos, o interesse coletivo, pensando nas necessidades e urgências culturais da sociedade brasileira.

Através do projeto “Concertos Clássicos” a Fundação Bachiana divulga e democratiza a música clássica de alta qualidade técnica e artística.

Sob a regência do maestro João Carlos Martins abrangem a Temporada Oficial da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, bem como a série de concertos em cidades de todo o país, com apresentações nas grandes capitais e nas pequenas cidades, em teatros, praias, escolas e praças públicas, levando a música clássica a um público com pouco ou nenhum acesso a ela.

Inicialmente a Fundação contou com duas orquestras: a Bachiana Filarmônica, formada por músicos profissionais do mais alto gabarito, e a Bachiana Jovem, uma orquestra pré-profissional, constituída por talentosos jovens musicistas, recém-formados ou ainda estudantes.

No início de 2009 as duas Orquestras se uniram formando a Orquestra Filarmônica Bachiana SESI-SP, composta por 45 músicos oriundos da Bachiana Jovem e 20 músicos da Orquestra Bachiana Filarmônica, que atuam como orientadores dos jovens músicos, muitos deles em processo de formação e amadurecimento profissional. Confira os canais : https://www.youtube.com/watch?v=EHVGIue4ejw ou https://www.facebook.com/sesisp/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local