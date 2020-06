AME Reestrutura Unidade Para Enfrentamento do Coronavírus

Para atender aos pacientes dos 19 municípios da área de sua abrangência a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva reestruturou a unidade com medidas e ações para enfrentamento do Coronavírus, conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com a Gerente Administrativa do AME, Karulini Polo, a equipe da unidade está paramentada com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), de acordo com as normas técnicas das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica. “Os pacientes e acompanhantes passam por triagem na recepção, pois se estiverem apresentando sintomas da doença, como tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, sinais de cianose, batimento de asa de nariz e dispneia, são orientados a procurar atendimento médico na cidade da referência dele”, informou Karulini.

A diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino, gestora do AME, Renata Rocha Bugatti, orienta os pacientes para não faltarem aos agendamentos, pois assim não interrompem seus tratamentos. “Todos devem vir com máscara e seguir as orientações de precauções para evitar o contágio. Temos que aprender a conviver com o COVID 19, seguindo as orientações, para darmos continuidade à vida com segurança”, recomendou Renata Bugatti. A equipe de higiene e limpeza do AME ampliou a frequência de limpeza da unidade, principalmente banheiros, maçanetas, corrimão, piso e locais com grande fluxo de pessoas (pacientes e colaboradores). Álcool em gel é disponibilizado em pontos estratégicos, como, por exemplo, entrada, guichês de triagem, guichês de atendimento, sala de espera, saída, relógios de ponto. “Orientamos o paciente a usar sua própria caneta para assinatura ou se usar a disponibilizada pelo AME realizamos a limpeza contínua da mesma”, finalizou a gerente. Myllaynne Lima

Da Reportagem Local