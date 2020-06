Agroflorif: Projeto De Extensão Do IFSP Sobre Educação Ambiental

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 05 de junho, a principal data da ONU para promover conscientização ambiental. No Brasil, se comemora durante a semana toda, que começou na segunda-feira (01) e vai até sexta-feira (05). O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), câmpus Catanduva, vem realizando a implantação de uma agrofloresta em uma área da escola.

A ação faz parte do projeto de extensão “Implantação de uma agrofloresta no IFSP, Câmpus Catanduva, como instrumento de educação ambiental”, que teve início em 2019, e que tem como proposta pedagógica servir como instrumento para promover uma educação ambiental transformadora, que reestabeleça uma conexão saudável homem-natureza.

Basicamente, a Agroecologia procura inter-relacionar o saber de diferentes áreas do conhecimento, inclusive resgatando a forma ancestral de cultivo, combinando inúmeras espécies vegetais. Trata-se de um contraponto à monocultura, trazendo benefícios ecológicos para o meio, como a dispensa do uso de agrotóxicos e a recuperação de solos degradados pela ação humana.

Atualmente, a AgroflorIF está com dois módulos que combinam canteiros com linhas de árvores e de espécies selecionadas para ajudar na descompactação do solo (pela ação de suas raízes), na reposição de nutrientes (adubação verde), outras para atrair polinizadores e também para produzir alimentos. Além de possibilitar a constituição de uma microflora e microfauna local, a AgroflorIF reaproveita resíduos orgânicos do refeitório da escola, e utiliza a poda de grama e de árvores como cobertura vegetal.

Para a realização do projeto de extensão, o IFSP contou com apoio da Prefeitura Municipal e com a parceria de importantes voluntários adeptos da Agroecologia, entre eles, João Vitor Rinaldi Capi, Maitê Roberta Ricci (Projeto Socioambiental RefloreSer), Fernando Colombo de Amo (agrônomo), Mateus Vidotti (geógrafo) e agricultores dos assentamentos Egídio Brunetto e Mário Lago (MST). Além disso, conta com os professores (Tatiane), Thaís Tinós, Gabriela Salvador, Bruna Stuqui e Marcel Pazinati e o único estudante Thomas Colombo que também teve participação no projeto. “Esperamos sensibilizar a comunidade de Catanduva e região para questões relativas à alimentação saudável e à conservação do meio ambiente” ressaltou uma das professoras.

Ariane Pio

Da Reportagem Local