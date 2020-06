Agentes do EMCAa Realizam Vistoria na Superintendência de Água e Esgoto

A luta contra o Aedes é contínua. Na última sexta-feira, dia 05, agentes da Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti (EMCAa) realizaram uma vistoria nas dependências da Superintendência de Água e Esgoto (SAEC). O objetivo da ação é manter os ambientes limpos e livres dos riscos da proliferação das larvas do mosquito. Dentre as iniciativas, os agentes averiguaram os ralos e grelhas para evitar o aparecimento de larvas. Todo o trabalho foi acompanhado pela “Brigada Contra Dengue”, grupo composto também por funcionários da SAEC.

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou dados atualizados da dengue em Catanduva. De acordo com o boletim, do começo do ano até o momento, Catanduva teve 7.191 casos positivos, 3.249 exames deram resultado negativo e 187 casos continuam em investigação. No mês de Maio a cidade contabilizou 57 casos confirmados, ainda há outros 59 em investigação e 8 negativos.

O levantamento também apresenta o número de mortes provocadas pela dengue no município, em 2020. São 10 óbitos confirmados: 4 em Janeiro, 4 em Fevereiro e 2 em Março. Os casos foram encerrados pela Vigilância Epidemiológica, após processo de investigação, mediante informações de prontuários gerados pelos hospitais.

Diante do atual quadro epidemiológico, a secretaria alerta os moradores a manter os cuidados e prevenção ao Aedes aegypti. Por sua vez, a EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) tem ações contínuas de enfrentamento ao mosquito.

São realizadas vistorias a imóveis, bloqueios para eliminação de criadouros, verificação de denúncias e nebulização em regiões específicas da cidade. O trabalho dos agentes de endemias tem sido reforçado por agentes comunitários de saúde. A equipe da Sucen também reforça as ações de combate ao vetor.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local