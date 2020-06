Ações Da ‘Valorização Da Educação’ Faz Debate On-Line Voltado Aos Jovens

Durante a quarentena, o Parceria pela Valorização da Educação (PVE) inova mais uma vez trazendo a interatividade das lives em prol da discussão de ações que podem ser feitas de forma a melhorar o convívio em sociedade. A iniciativa, realizada pelo Grupo de Mobilização Social do PVE, tem o apoio da Prefeitura de Catanduva e Citrosuco. A técnica mobilizadora Elisandra Barbosa Repisso, destaca que o grupo de voluntários se reúne de forma digital todas as semanas para discutir ações e, às segundas-feiras, são feitas as lives mediadas por mobilizadores e jovens convidados.

Os assuntos são variados, como as fake news, novo sentido para a educação e a angústia causada pelas redes sociais. “De acordo com o que é abordado, o próprio grupo observa e sinaliza temas das próximas lives. Estamos felizes com os resultados e o protagonismo dos jovens vem ganhando forte destaque” complementa. “O objetivo é abordar diversos temas que possam levar o público à reflexão neste novo contexto de isolamento social, aulas on-line, a influência da internet na vida do jovem, entre outros”, destaca Elisandra.

Os debates podem ser acessados em www.facebook.com/groups/PVECatanduva.

O programa Parceria pela Valorização da Educação (PVE) foi lançado pelo Instituto Votorantim para contribuir para a melhoria da educação pública, além de aproximar famílias e crianças das escolas com trabalhos que fortalecem os conselhos escolares e trazem à tona o protagonismo das novas gerações. O foco é o engajamento da comunidade. Durante a quarentena, as ações são desenvolvidas via internet.

Ariane Pio

Da Reportagem Local