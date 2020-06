ACE Oficia Prefeitura e Solicita Abertura do Comércio em Horário Normal

A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) encaminhou, pela terceira vez, ofício a Prefeitura de Catanduva no qual solicita a revisão dos horários restritos do comércio e solicita a reabertura de lojas em expediente normal.

Para o presidente da ACE, Marcos Escobar, a restrição de quatro horas diárias para o atendimento presencial dentro das lojas, faz com que o controle de pessoas dentro da loja seja dificultado, diferentemente do período normal, em que os consumidores poderiam aproveitar horários de menor movimento para entrar nas lojas, por exemplo.

“No dia 05 de junho, encaminhamos o terceiro ofício, em relação a flexibilidade e abertura do comércio. Havíamos mandado um primeiro protocolo, depois que saiu o decreto de flexibilização, a ACE encaminhou um segundo ofício, dentro das regras novas, de que não concordamos com a abertura de 4 horas. Pedimos para que fosse em tempo integral, já que a abertura de 4 horas, pode gerar aglomeração. Presenciamos isso no centro da cidade, muitas pessoas no mesmo período nas ruas e também para entrar em lojas. 4 horas, não é suficiente para atender todo mundo”, afirmou Marcos Escobar.

O presidente da associação afirmou ainda que nesta semana realizou reunião com representantes do segmentos de bares e restaurantes. “Pedimos para que esse segmento seja enquadrado na fase 3. Tivemos uma reunião com um grupo que representa em torno de 100 estabelecimentos e eles estão numa situação muito difícil. Muito tempo parados”, disse.

O ofício, o presidente cobra ainda que um representante da Associação seja incluído nos comitês de enfrentamento a Covid-19.

Karla Konda

Editora Chefe