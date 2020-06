AB Triângulo Do Sol Divulga Dados De Quantos Caminhoneiros Receberam Kits

A AB Triângulo do Sol já atendeu, gratuitamente, mais de 14 mil caminhoneiros, por meio da distribuição de kits contendo alimentos e produtos de higiene, aferição da temperatura corporal e prestação de orientações sobre a covid-19. Desde o final de março, quando foi instituída a quarentena no estado de São Paulo. A iniciativa auxilia os trabalhadores do transporte de carga rodoviária, que se mantêm em atividade para abastecer o país, mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia.

Com o apoio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a concessionária dá sequência a essas ações durante o mês junho. Os atendimentos ocorrem todos os dias, nos seguintes pontos do trecho sob concessão e Catanduva está entre os pontos da Distribuição de kit higiene/alimentação, que acontecem na Rodovia Washington Luís (SP-310): Base operacional em Ibaté – km 253+960, pista Norte (24 horas por dia), Área de descanso em Araraquara – km 291, pista Sul (das 19h30 às 21h30), Base operacional em Taquaritinga – km 325+630, pista Norte (24 horas por dia), Base operacional em Catanduva – km 384+400, pista Sul (24 horas por dia), Área de descanso em São José do Rio Preto – km 407+600, pista Sul (das 19h30 às 21h30), Base operacional em São José do Rio Preto – km 443+300, pista Sul (24 horas por dia).

Ainda a base de Catanduva presta o serviço de Aferição da temperatura corporal e Prestação de orientações sobre a covid-19.

Ariane Pio

Da Reportagem Local