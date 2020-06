A Partir De Hoje Sesi Catanduva Integra Ação De Campanha Do Agasalho

A partir de hoje (11) todas as escolas e os 53 centros de atividades do SESI-SP, incluindo a unidade de Catanduva, assim como as unidades do Senai-SP, estarão preparados para receber doações de agasalhos e também mantas e cobertores. Essas roupas, que podem ser novas ou usadas, também vão aquecer neste inverno as famílias beneficiadas pelas ONGs parceiras da instituição. Para participar, basta ir até o SESI-SP e o Senai-SP mais próximo e depositar a sua doação em um dos pontos de coleta presentes nas unidades, geralmente ao lado das secretarias de atendimento ao público. A campanha segue até o final do inverno. “Com o apoio de todos, tenho certeza que vamos formar mais uma vez uma grande rede de solidariedade para ajudar a quem mais necessita neste momento”, diz Skaf.

Entidades da indústria contra o Coronavírus – Desde que a crise no novo Coronavírus foi declarada pandemia, em março, SESI-SP e Senai-SP, ambas instituições presididas por Paulo Skaf, vêm desenvolvendo inúmeras iniciativas para o combate dos efeitos da Covid-19 na sociedade.

Entre maio e junho, o SESI-SP vai produzir 6,5 milhões de refeições para distribuição gratuita para a população em situação de vulnerabilidade social. Além disso, a entidade desenvolveu uma série de guias, planos, conteúdos e até novos serviços para auxiliar as indústrias na prevenção e cuidados com o Coronavírus. A proposta é fortalecer o setor, mantendo sua produtividade, postos de trabalho e a segurança e saúde de todos os colaboradores. As ações estão descritas na página www . sesisp . org . br/para-industria/covid19.

O Senai-SP está produzindo e distribuindo para comunidades carentes mais de 1 milhão de frascos de álcool em gel. A instituição também utilizou sua capacidade técnica de produção em escala industrial para confeccionar 1 milhão de máscaras cirúrgicas. Esses insumos foram doados para hospitais e Santas Casas do Estado de São Paulo. O Senai-SP atua ainda no conserto de respiradores, um dos itens mais requisitados nas UTIs destinadas a pacientes com Covid-19. Cerca de 130 respiradores receberam manutenção no último mês e foram realocados em 47 hospitais, e outros 70 estão sendo reparados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local