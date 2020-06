1.800 Famílias de Catanduva Integradas ao Bolsa Família Receberam Auxílio Emergencial

O pagamento de um segundo lote da primeira parcela do Auxílio Emergencial, que teve início no dia 19 de Maio foi finalizado na última sexta-feira (29). Em Catanduva 1.800 famílias integradas ao Bolsa Família receberam o Auxílio Emergencial, um total de R$1.917.000,00 investidos. Criado pelo Governo Federal para reduzir os impactos econômicos da pandemia da Covid-19 na população mais vulnerável, o Auxílio Emergencial já chegou a um total de 58,6 milhões de brasileiros, num investimento de R$ 76,6 bilhões do Governo Federal.

“Esse processo não tem modelo similar no mundo. O presidente Jair Bolsonaro nos determinou e nós desenvolvemos uma ideia aqui no Ministério da Cidadania. Depois buscamos a parceria com a Dataprev e a Caixa e construímos essa rede de proteção aos mais vulneráveis. Entendemos a necessidade de todos e não faltou dedicação para fazer com que o Auxílio Emergencial já chegue a 58,6 milhões de pessoas”, destacou Onyx Lorenzoni. Os saques e transferências da segunda parcela começaram a ser feitos no último sábado (30) para quem nasceu em Janeiro e recebeu pela Conta Social Digital. A Caixa informou que serão 2.213 agências abertas na data. Na segunda-feira (01) foi à vez dos nascidos em Fevereiro, seguindo nesta ordem até sábado (13.06) para quem faz aniversário em Dezembro.

Em um primeiro momento, o Auxílio Emergencial ficou disponível nas contas digitais apenas para pagamentos e débito. O escalonamento do depósito dos valores e posteriormente dos saques e transferências pelo mês de nascimento dos beneficiários foi uma medida adotada para evitar aglomerações nas agências dos bancos e lotéricas. Já os integrantes do Bolsa Família sacam o benefício conforme o calendário habitual do programa, seguindo o NIS.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local