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○CITIZEN シチズン
1918年、当初は尚工舎時計研究所としてCITIZEN（シチズン）は誕生しました。
1930年に「市民に親しまれるように」との意を込め社名をシチズン時計株式会社と改め、一時は戦争に翻弄されながらも国内最大手の時計メーカーとして成長して来ました。
クォーツ時計が主流となる前には電磁テンプ式時計の国産化を、またアメリカのブローバ社と共に立ち上げた現シチズン電子にて音叉式腕時計の国産化にも成功しており、現在ではチタン外装や表面硬化技術、太陽光発電、電波修正などの最新技術を駆使した高品質な製品を生み出しています。
社名を冠した「ザ?シチズン」ブランド以外にも、タレントの劇団ひとりも愛用している「カンパノラ?コレクション」や映画「デス?ノート」にも主人公の着用品として出てきた「オルタナ」などのラインや、「Q＆Q」「ウィッカ」等のセカンドラインなど多くのラインがあります。
時計以外でも、電卓、電子辞書、血圧計などでも有名です。
【消費税増税に伴う価格変動のお知らせ】
令和元年10月1日より、消費税率が8％から新税率の10％に変わりました。掲載情報の商品価格は消費税込みの価格となりますが、消費税率引き上げに伴う価格改定作業により、表示価格は8％と10％の税率が混在している可能性がございますので、直接販売店にご確認くださいますよう宜しくお願い致します。
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H7/1995ポルシェ 911(Type993) カレラ
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