○CITIZEN シチズン





1918年、当初は尚工舎時計研究所としてCITIZEN（シチズン）は誕生しました。

1930年に「市民に親しまれるように」との意を込め社名をシチズン時計株式会社と改め、一時は戦争に翻弄されながらも国内最大手の時計メーカーとして成長して来ました。



クォーツ時計が主流となる前には電磁テンプ式時計の国産化を、またアメリカのブローバ社と共に立ち上げた現シチズン電子にて音叉式腕時計の国産化にも成功しており、現在ではチタン外装や表面硬化技術、太陽光発電、電波修正などの最新技術を駆使した高品質な製品を生み出しています。



社名を冠した「ザ?シチズン」ブランド以外にも、タレントの劇団ひとりも愛用している「カンパノラ?コレクション」や映画「デス?ノート」にも主人公の着用品として出てきた「オルタナ」などのラインや、「Q＆Q」「ウィッカ」等のセカンドラインなど多くのラインがあります。



時計以外でも、電卓、電子辞書、血圧計などでも有名です。





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