A XXVII ‘Semana Monsenhor Albino’ começa neste domingo (16) em Catanduva. O objetivo é homenagear Padre Albino, que completou 100 anos de chegada a ‘Cidade Feitiço neste ano. Uma missa solene abre a programação, que se estende até o dia 22. A celebração está marcada para as 19h30, na Igreja Matriz de São Domingos. Todos estão convidados.

De acordo com o calendário divulgado pela Fundação Padre Albino, na próxima segunda-feira (17), a programação da Semana marca a abertura do II Congresso Regional de Ensino Superior da Unifipa “Catanduva + 100”, com a palestra “Trinta anos da Constituição de 1988 e a Educação no Brasil”, ministrada pelo professor Carlos Roberto Jamil Cury, às 19h30, no Clube de Tênis Catanduva.

No mesmo dia, o Padre Albino Saúde fará aferição de pressão e glicemia no Asilo São Vicente de Paulo, às 8h; no AME Catanduva, às 8h30, haverá apresentação do coral do CPP. A programação do dia também contempla visita ao Museu Padre Albino em dois horários, 8h30 ou 14h, guiados pelos funcionários do Hospital, que farão o City Tour “Conhecendo a história”. Os graduandos do curso de Biomedicina da Unifipa farão visita solidária aos internos do Hospital Emílio Carlos das 9h às 11h e das 14h às 16h e o curso de Administração inicia o projeto “Primavera Vermelha” de doação de sangue e cadastro de medula óssea, em parceria com o Hemonúcleo de Catanduva.

Da Reportagem Local