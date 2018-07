Urupês Promove Encontro Para 150 Cidades com Presença da Primeira-Dama de SP

Omunicípio de Urupês promove o “Encontro Regional de Primeiras-Damas e Presidentes de Fundos Sociais” com a presença da primeira-dama do estado professora Lúcia França. A ação é direcionada para representantes de 150 cidades da região e tem como objetivo promover novos cursos em parceria com o FUSSESP (Fundo So­­­cial de Solidariedade de São Paulo). O evento acontecerá nesta sexta-feira, dia 20, às 15 horas, no Centro de Convivência do Idoso de Urupês.

Conforme informações da assessoria de imprensa de Urupês, a primeira-dama do estado também participará da solenidade de entrega dos diplomas dos cursos de qualificação profissional escola de moda e escola de beleza, ambos oferecidos pelos FUSSESP em parceria com o município.

“Estamos muito gratos pela visita da professora Lúcia França. Hoje temos vá­rios projetos que são oferecidos pelo FUSSESP em Urupês e que trazem mais qualidade de vida aos nossos munícipes”, informa o prefeito Bica.

Essa será a primeira vez que o município receberá a visita da primeira-dama e, após a cerimônia acontecerá uma coletiva de imprensa.

Em mais uma parceira com o FUSSESP, o município de Urupês está com inscrições abertas para os cursos de azulejista e assentador de piso.

SERVIÇO

O evento será no dia 20 de julho, às 15h, no Centro de Convivência do Idoso de Urupês, localizado à Rua Francisco Moreira da Silva, 246 – Jardim Itália.

Karla Sibro

Da Reportagem Local