Programação da Semana da Pessoa Com Deficiência Segue Até Sexta-Feira

A programação da Semana da Pessoa Com Deficiência segue até esta sexta-feira (24). Para hoje (23), as atividades estão marcadas no Hospital Mahatma Gandhi e na sede da APAE Catanduva. Ontem, o Senac, a Fatec e a Unifipa foram palco dos diferentes debates promovidos pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPCD).

Hoje (23), o Coletivo Mulheres de Catanduva abre a programação no Hospital Mahatma Gandhi, a partir das 09h, com o tema ‘A mulher com deficiência na atualidade e suas potencialidades’. Seguindo com o mesmo intuito do grupo, o debate pretende chamar atenção e quebrar os preconceitos enraizados com relação ao público feminino.

Depois, a programação segue no Ginásio de Esportes da APAE Catanduva, onde haverá ás 13h30, uma mostra artística e cultural inclusiva. O objetivo é expor os talentos desenvolvidos pelas pessoas com deficiência durante atividades promovidas pelo Conselho.

Ás 19h30, no anfiteatro da APAE, haverá o workshop ‘Práticas do Desenvolvimento do Autismo’. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. Alunos de escolas municipais e estaduais, projetos sociais e entidades, além dos integrantes da Coordenadoria de Inclusão Social, são presença confirmada.

Com relação à Campanha de Combate à Violência Contra a Pessoa com Deficiência, promovida pela Prefeitura Municipal por parte da Secretaria de Assistência Social, as atividades acontecem no Cras Bom Pastor e na Escola Municipal Waldemar Aydar. No Cras Bom Pastor, ás 08h30, acontecerá uma atividade socioeducativa e no centro de ensino haverá uma apresentação teatral em dois horários, 10h20 e 14h.

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) segue com a campanha educativa sobre a utilização correta das vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência e idosos.

A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura , através do endereço www.catanduva.sp.gov.br.

Da Reportagem Local