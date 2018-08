Mostra Folclórica É Destaque em Urupês

Em comemoração ao mês do Folclore, na próxima quarta – feira (29) tem início a tradicional Mostra Folclórica de Urupês. Com o tema “Brasileirando”, o evento promete reunir expressões artísticas das cinco regiões do país. A Mostra será realizada no Salão Paroquial de Urupês e estará até o dia 31 de agosto aberta para visitação. O horário é das 7h às 17h e a entrada é gratuita.

De acordo com informações da Prefeitura de Urupês, na abertura oficial do evento, marcada para as 19h30 do dia 29, a programação reúne apresentação de danças, desfile de trajes típicos e presença da Folia de Reis. Personagens tradicionais do folclore brasileiro, como o bumba-meu-boi e o saci também marcam presença.

No ano passado, um ponto alto da Mostra foi a exposição de aparelhos e antigos, como vitrolas, gramofone, relógios e outros que faziam parte da vida dos urupeenses há dezenas de décadas. “Um saudosismo muito bem-vindo aos visitantes, que tem a oportunidade de reviver os antigos tempos, ou conhecer estes objetos de outros tempos”, lembrou a Prefeitura Municipal. Na edição de 2017, também aconteceu uma exposição de obras artísticas produzidas pelos alunos das escolas municipais da cidade, assim como do projeto Criança Feliz e da Associação de Assistência à Criança de Urupês. Para esta edição, outras novidades estão previstas. “Toda a comunidade é convidada a visitar e viver as experiências proporcionadas no espaço. É uma oportunidade única para as pessoas terem mais acesso à cultura dos antepassados desta nova geração, num clima tipicamente brasileiro e regional”, ressaltou o Prefeito Bica.

O evento é promovido pelo Departamento de Cultura e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

SERVIÇO

A Mostra Folclórica de Urupês edição 2018 tem inicio na próxima quarta-feira (29) e segue até o dia 31 de agosto, no Salão Paroquial de Urupês.

