Instituto Federal Realiza I Mostra de Pesquisa e Extensão

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Catanduva, a­­­nunciou a realização da pri­­meira Mostra de Pesquisa e Ex­tensão (I MostraPeEx). O pe­­ríodo de inscrições de tra­­ba­­lhos já está aberto. O even­­to, promovido pela Coordena­­doria de Pesquisa e Inovação, e pela Coordenadoria de Ex­­tensão da instituição, já tem data marcada: 17 de outubro.

De acordo com a equipe co­­ordenadora, o evento tem co­­mo objetivo estimular e di­­vul­gar a produção científica de­­corrente de atividades de pes­­quisa e extensão realizadas por estudantes de ensino téc­­ni­­co, superior e pós-gradua­ção, sendo os trabalhos reali­za­dos no IFSP Catanduva e em outras instituições.

Os discentes interessados em apresentar trabalhos, seja de forma oral e/ou pôster, po­­dem efetuar a inscrição até o dia 22 de setembro. Serão re­­ce­­bidos trabalhos nas seguin­­tes áreas de conhecimento: Ci­­ên­­cias Exatas e da Terra, Ci­­ências Biológicas, Enge­­nha­­rias e Tecnologia, Ciên­cias Humanas, Linguística, Le­tras e Artes.

Nessas áreas, os trabalhos que podem ser submetidos são: Pesquisa pura e aplicada; Extensão; Pós-Graduação; I­­­ni­­­­ciação Científica; Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Prática como Com­­ponente Curricular (PCC).

Conforme o regulamento pode ser enviado até dois tra­­ba­­lhos por participante. To­­dos os trabalhos devem está no formato do ‘Modelo de Re­­sumo’, que pode ser con­­fe­­rido no site da instituição, assim como os trabalhos sele­­cionados para serem apresen­­tados em pôster devem seguir o ‘Modelo de Pôster’.

A Co­­mis­­são Organizadora do e­­­ven­­to é formada por Os­­­mair Vital de Oliveira, Da­­nie­le Cris­­­tina Chiconato, Gabriel Terra Pereira, Gabriela Salva­dor de Amo, João Antônio Rocha, Maria Célia de Souza Guilhen Mazote, Matheus Manoel Teles de Menezes, Murilo Secchieri de Carvalho, Murilo Secchieri de Carvalho, Ricardo Cezar Joaquim, Ro­­dol­­fo Ipolito Meneguette e Vág­ner Ricardo de Araújo Pereira.

Aqueles que não forem a­­pre­sentar trabalhos, mas de­se­­­­­­­1jam participar da Mostra pre­­­­cisam se inscrever pelo site até o dia 16 de outubro. Pa­­­­ra mais informações os te­­le­­fones são (17) 3524-9732 ou (17) 3524-9718 ou através do e-mail pesquisa.ctd@ifsp.edu.br.

Da Reportagem Local