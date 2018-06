“II Congresso Regional de Ensino Superior: Catanduva + 100” Acontece Em Setembro

O “II Congresso Regional de Ensino Superior: Catanduva + 100 já tem data marcada em Catanduva: de 17 a 21 de setembro. Serão cinco dias repletos de palestras e minicursos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site da UNIFIPA. As palestras acontecerão no Clube de Tênis Catanduva e os minicursos Campus Sede da UNIFIPA e no Campus São Francisco.

O evento aprofunda questões envolvendo o ensino, especificamente, o ensino superior, desde a imersão no conhecimento, passando pelas questões metodológicas até chegar às inovações tecnológicas. Com isso, objetiva contribuir para a reflexão atual e sistematizada dos pressupostos relativos aos conteúdos, aos métodos, às formas e aos objetivos da educação. Haverá a participação de renomados conferencistas, pesquisadores e profissionais que promoverão a discussão de conhecimentos teóricos e práticos, necessários ao campo educacional.

O evento é aberto aos docentes e discentes do ensino superior, profissionais das áreas de saúde, humanas, educação, estudantes e demais interessados sobre o debate das práticas de ensino no Brasil.

Na abertura do evento, está confirmada a presença do Prof. Dr. Carlos Roberto Jamil Cury, professor há mais de 50 anos, com experiência na área de Direito à Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: lei de diretrizes e bases, política educacional, legislação educacional e educação de jovens e adultos.

No dia 20, o Prof. Dr. Cesar Aparecido Nunes também marcará presença no evento.

A Programação completa e os minicursos estão disponíveis em www.unifipa.com.br/congresso. Os interessados podem fazer a inscrição até o dia 10 de setembro.

Da reportagem Local