‘Fundação Padre Albino Na Praça’ Encerra Programação da Semana Monsenhor Albino

Hoje (22), a Fundação Padre Albino realiza o evento “Fundação Padre Albino na Praça”, encerrando as atividades da Semana Monsenhor Albino. Todos os departamentos do setor estarão na Praça Monsenhor Albino, das 9h às 12h, com orientações, exames, atendimentos e lazer. Todas as atividades são gratuitas.

De acordo com a programação divulgada pelo Hospital Padre Albino, a data será marcada por orientações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de úlceras por pressão. O Hospital Emílio Carlos, em parceria com o Comitê do Idoso, terá uma estação de simulação das condições de um idoso. Através deste projeto, as equipes apresentarão ao público as principais dificuldades enfrentadas pelos mais velhos. Para ampliar o assunto, o Recanto Monsenhor Albino fará atividades lúdicas e orientações sobre a terceira idade, com esclarecimentos sobre os principais dilemas que atingem esse público crescente. “Dentre as atividades, os funcionários do Recanto vão demonstrar ao público a importância do estímulo coordenativo para os idosos com a brincadeira e tarefa lúdica ‘bola na cesta’, enfatizando os benefícios que um simples jogo pode propiciar para o emocional deles”, contou o setor.

Dentro da programação haverá ainda atendimento à empresas e pessoas interessadas em pré-diagnóstico para consultoria empresarial; divulgação dos direitos, princípios e institutos do Direito do Consumidor e percepção da corrupção; orientações sobre prevenção ao câncer de mama, DST/AIDS; avaliação de pés diabéticos e higienização correta das mãos; exames rápidos de glicemia e pressão arterial; avaliações posturais, flexibilidade, medição do percentual de gordura do corpo e análises do IMC e RCQ; além da apresentação do projeto de extensão sobre mini-hortas e paisagismo para espaços reduzidos.

Para a criançada, o curso de Pedagogia da Unifipa levará um espetáculo circense: “Hoje tem marmelada? Tem sim, senhor”. A iniciativa visa resgatar a importância do respeito às diferenças culturais e sociais. “As atividades serão divididas em estações pedagógicas, ou seja, locais com atividades específicas que juntas, formarão um circuito de aprendizagem. Na primeira, as crianças participarão de brincadeiras circenses com estratégias pedagógicas; a segunda estação terá poesias relacionadas à temática desenvolvida neste ano. A terceira estação desenvolverá atividades circenses e na última etapa do circuito haverá a tradicional pintura no rosto com a caracterização representando o palhaço, além de pintura de desenhos”, explicou a Fundação Padre Albino.

Ainda neste mês haverá a 3ª Caminhada Contra o Câncer, em prol ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). A equipe organizadora da Caminhada estará na Praça com a venda dos kits (camiseta e boné) para os interessados. O valor é R$30.

Da Reportagem Local