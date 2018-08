Davi Graton Vem a Catanduva Para Concerto Com a Orquestra Escola

O violinista e integrante da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), Davi Graton vem a Cidade Feitiço nesta quinta-feira (30). Ele é convidado especial do concerto da Orquestra Escola de Catanduva (OEC). A apresentação, que é de graça, está marcada para as 20 horas no Sesc.

Em entrevista ao O Regional, o maestro Misael Perei­­­ra Salustiano conta que justamente em 2018 a OEC completa quatro anos de história em pleno vigor. “São quatro anos de música de boa qualidade”, explica.

No período, nomes importa­­­ntes da música clássica brasileira vieram até Catanduva. Entre eles está Emanue­­­lle Baldini violinista (spalla da Osesp), Carlos Eduardo Moreno, maestro da Orquestra Mozarteum Brasileira e Fábio Soren Presgrave violoncelista solista internacional.

“Hoje a orquestra conta com aproximadamente 43 integrantes de instrumentos de cordas friccionadas como, violino, viola clássica, violoncelo e contrabaixo acústico”, comenta.

O principal objetivo da OEC é o de formar cidadãos por meio da música. “Isso quer dizer que não necessariamente o aluno tenha que seguir e ser um profissio­­­­­nal da música, mas sim a disciplina e concentração desde mui­to cedo, pois esses são poucos dos grandes benefícios que a música proporciona”, reforça.

As aulas são realizadas todas as terças-feiras das 19 às 20h30 e nas quartas são feitos os ensaios gerais da orquestra. “Tudo isso proporcionado pela parceria do Sesc com a Orquestra, onde o mesmo é responsável pela realiza­­­­­­­­­­­­­ção de todos estes grandes concertos podendo assim trazer estes grandes profissio­­­­nais como nosso convidado desta quinta-feira o violinista Davi Graton, spalla associado da Osesp. Não percam este concerto”, convida.

O violinista, que já fez ensaios em Catanduva, ins­­­­pi­­­­­­­­­­ra jovens, adultos e crianças na carreira musical. A inspiração na música clássica, ele con­­­­ta que surgiu não só da igre­­­­­ja que frequentava, como também da própria casa. A nossa re­­­­­­­po­­­rta­­­­gem, ele explicou que a mãe é professora de piano desde antes mesmo dele nascer. Mas foi aos seis anos que Davi demonstrou o intere­­­­­­­­­­­­­sse pela área.

A sonoridade bri­lhan­­­te que o instrumen­­­­­­­­­to tem, segundo ele, foi o que o inspirou a seguir carreira com o violino.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local