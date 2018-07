Curso Oferece Capacitação Para Empresário Tornar-se um Fornecedor da Prefeitura

O Sebrae oferece para os empresário capacitação para torna-se um fornecedor da prefeitura. As inscrições para o curso “Seja um fornecedor da prefeitura” já estão abertas e devem ser realizadas na Associação Comercial de Catanduva (ACE) até do dia 27 deste mês. O curso será ministrado nos dias 2 e 3 de agosto, das 9h às 17 horas, na sede da ACE. A capacitação é gratuita.

O gerente regional do Sebrae, Marcos José Amâncio ressalta que a participação do empresário local é fundamental para ampliar e conquistar novos patamares no pode público.

“Se você é de Catanduva porque não ser um fornecedor da prefeitura local? Muitas empresas ficam receosos que prefeitura demora para pagar. A Prefeitura de Catanduva, por exemplo, é um ótimo exemplo que paga em dia. Então porque não se tornar um fornecedor da prefeitura de sua cidade. É um novo mercado a ser explorado e uma oportunidade sem fronteiras”, frisa Amâncio.

Segundo o Sebrae, a administração pública é a maior compradora do país. Aprender a vender para o governo e conhecer mais sobre a legislação voltada para os pequenos negócios são as propostas de ensino do curso que tem como público-alvo empresários, microempreendedores individuais e interessados no geral.

De acordo com o presidente da ACE, Fernando Alves de Souza, o empresário precisa participar e se arriscar em um novo patamar que visa o crescimento econômico de Catanduva.

“A gente tem um bom produto em mãos, mas às vezes não temos ideia de como colocarmos ele (produto) no mercado. O curso vem para tirar esse medo, dúvidas e até mesmo nos incentivarmos em participar. Aproveito para convidar os associados da ACE para participarem e não ficarem de fora dessa oportunidade. É gratuito e oferece conteúdo enriquecedor”, constata Souza.

A capacitação é realizada pelo Posto Sebrae Catanduva em parceria com Sebrae, Prefeitura de Catanduva, Ace Catanduva, Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio) e Sindicato Rural.

SERVIÇO

A ACE está localizada na Rua Alagoas, 137. O telefone para mais informações (17) 3524-9844 ou 99656-8670.

Karla Sibro

Da Reportagem Local