Clube da Velha Guarda Traz Programação Especial de Bailes em Outubro

O Clube da Velha Guarda preparou uma programação para lá de especial para reunir os amantes da dança. Com boa música e muita animação, a turma da melhor idade traz no primeiro sábado do mês de outubro o baile dançante com a dupla Kelly e Marcos, às 21 horas, na sede do clube.

Para abrir a programação acontecerá na quinta-feira (4), grande show com Os Colorados, a partir das 19h30.

Já no sábado, dia 13, o baile será comandado pelo Swing Brasil, a partir das 21 horas.

Na quinta-feira, dia 18, a banda Morenos do Forró agitará os pés de valsa.

A Banda Tremendão é a responsável em fechar a programação do mês no dia 25, quinta-feira.

Conforme informações de Joana Dileti Losano, membro da diretoria do clube, todos os bailes tem muita música boa e contam com todos os gostos do público

“Todos com valsa, xote, samba, bolero, rancheira e tudo mais. Sem falar que é um ambiente muito agradável e familiar. Uma grande alegria”, informa Joana.

O Clube da Velha Guarda está localizado na Avenida São Domingos, 900. Os telefones para mais informações e reservas de mesas são: (17) 3523-6743 e 3522-7978 com Maristela. É importante manter contato com o clube, caso alguma alteração seja realizada durante o mês na agenda. Os bailes de quinta-feira tem início às 19h30 e aos sábados às 21 horas.

Karla Sibro

Da Reportagem Local