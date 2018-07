Clube da Velha Guarda Tem Programação Estendida com Feriado

O Clube da Velha Guarda está com a programação estendida para este final de semana em virtude do feriado prolongado. No sábado, o Clube está em clima de Festa Julina, com apresentação de quadrilha e comidas típicas. Logo após, a Banda Atual agitará o público com um repertório que mistura todos os gostos musicais. A festa está marcada a partir das 21h. Na segunda-feira, a folia fica por conta da Banda Horizon, que pretende um forró agitado a partir das 19h30.

E como os bailes de quinta são tradicionais, na próxima quinta-feira (12), a banda Alma Serena movimenta o público catanduvense no Clube.

Os convites para participar dos eventos estão sendo vendidos na Secretaria do Clube. No valor de R$13,00 para não-sócios e R$6,00 para sócios. “Nossos bailes são muito animados. É um ambiente familiar e convidamos a todos a vir nos prestigiar com um momento de muita atração e alegria. E é claro muita música boa”, diz Joana Dileti Losano, membro da diretoria do clube.

A diretoria do clube convida Catanduva e região a comparecerem e não deixarem para a última hora para adquirir as adesões.

O Clube da Velha Guarda está localizado na Avenida São Domingos, 900. Os telefones para mais informações e reservas são: (17) 3523-6743 e 3522-7978.

Da Reportagem Local