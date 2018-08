Bazar em Prol à Castração de Animais Acontece Neste Final de Semana

Neste final de semana, em Catanduva, acontece um bazar em prol à castração de animais. No sábado (11), o bazar funcionará das 09h ás 18h e no domingo (12) das 09h ás 13h, ambos na Rua Adamantina, 250 no Jardim Del Rey. As peças que estarão disponíveis vão de roupas até móveis. Os produtos, novos ou usados, serão vendidos a partir de R$1,00.

Na ocasião, os interessados em castrar seu animal poderão se cadastrar. Como a demanda pela castração é alta, a equipe organizadora do bazar analisará as prioridades e fará a castração conforme a disponibilidade da agenda: “Quem quiser castrar seu animal pode comparecer em um dos dias do bazar e realizar o cadastro. Nós fazemos uma análise para averiguar as prioridades de cada um, pois a procura é alta; mas nosso objetivo é proteger todos os animais que necessitarem”, contou Elaine Faris.

O bazar será realizado em parceria com o Núcleo Veterinário Dr. Evandro Delalibera. De acordo com Elaine, essa parceria possibilita a realização de, em média, dez castrações por mês: “como nós realizamos a castração gratuita dos animais, nós precisamos de verba para arcar com os custos do procedimento, por isso optamos pelo bazar, que além de oferecer diversas opções a preços baixos para a população, nos auxiliará nos serviços”, revelou.

Entre as peças que poderão ser encontradas no bazar estão: roupas masculinas e femininas, infantil, calçados, acessórios, objetos de decoração e móveis. “Temos peças novas, direto de lojas que nos apoiam com etiquetas a partir de R$5,00”, disse a organizadora.

“Venham todos prestigiar nosso bazar. Teremos coisas incríveis a preços muito baratos. Toda renda será revertida para a castração de animais, que é a maneira mais eficaz contra o abandono; além de ser uma forma de prevenção de doenças”, lembrou Elaine.

O bazar acontecerá neste final de semana em horários distintos: No sábado (11), o bazar funcionará das 09h ás 18h e no domingo (12) das 09h ás 13h. O endereço é Rua Diamantina, 250 no Jardim Del Rey.

Da Reportagem Local